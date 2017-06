Mounier, a St. Etienne non ti vogliono: ipotesi Atalanta o Crotone

"Club leggendario vende giocatore. Nuovo stato, ancora imballato: in vendita perché cresciuto in terra infame. Il primo arrivato sarà subito servito: si astengono Stephanois". Tranquilli, l'annuncio non è reale: l'ha pubblicato un tifoso del St. Etienne, uno dei tanti Stephanois, appunto, che si sono ribellati all'acquisto di Anthony Mounier dal Bologna. Striscioni contro, insulti sui social: il francese che ha la "colpa" di essere un prodotto del vivaio del Lione è stato accolto in malo modo e così - stando alle voci che rimbalzano dalla Francia - il club pensa di liberarsene. L'ipotesi più accreditata è quella di un ritorno in Italia, destinazione Atalanta (che già si era interessata all'esterno d'attacco) o Crotone. Tuttavia sabato - incredibile ma vero - sul sito ufficiale della società è stata pubblicata una lettera del sindaco di Pouzin, la cittadina dov'è cresciuto Mounier, in cui si afferma che da piccolo il giocatore tifava proprio St. Etienne. Bisogna capire se nel giro di 24 ore le acque riescono a calmarsi.