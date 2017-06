Monaco, Vasilyev: "Mbappé resterà, vuole i Mondiali"

Ausilio aveva allontanato l'ipotesi prima della sfida con la Fiorentina, Vasilyev fa altrettanto. Il vicepresidente del Monaco prova a spegnere i sogni dei tifosi dell'Inter su un possibile arrivo in nerazzurro di Mbappé, astro nascente del calcio francese. Ecco le sue dichiarazioni a Telefoot



"Non abbiamo bisogno di vendere. Il bilancio è in equilibrio. Per il momento, nessun giocatore ha manifestato il desiderio di andar via. Parleremo con calma e credo che con i Mondiali del 2018 all'orizzonte Lemar, Mbappé e credo anche Bernardo Silva non vorranno lasciare la squadra. Faremo di tutto per trattenerli posso già assicurare che nella prossima stagione il Monaco allestirà una formazione competitiva. Falcao? Il nostro desiderio è che rimanga, non abbiamo discusso ancora del rinnovo perché non è il momento giusto. Dobbiamo restare concentrati sul finale di stagione, vinciamo un trofeo e poi ne parliamo".



All'Inter era stato accostato anche Jardim, ma Vasilyev blinda pure l'allenatore: "Ha un contratto con noi, siamo molto contenti e non vedo motivi per separarci".