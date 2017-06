Monaco, ufficiale l'acquisto del Cercle Brugge

Ora è ufficiale: il Monaco ha completato l'acquisizione del Cercle Brugge. Le prime notizie dell'accordo risalivano a marzo, quando lo storico club belga (fondato nel 1899) aveva dato via libera alla cessione ai monegaschi, venerdì è arrivato anche il comunicato sul sito dei francesi.



“Monaco e Cercle Brugge sono lieti di annunciare l’acquisizione del club di seconda divisione belga da parte del club monegasco a partire dalla giornata di venerdì - si legge nel comunicato -. Questa acquisizione fa parte del progetto di voler sviluppare lo sport cercando di attuare una politica di crescita di giovani talenti”. Di fatto, il Brugge diventerà la squadra satellite del Monaco: potrà far crescere meglio talenti della cantera francese ma anche sfruttare l'esplosione di un calcio che negli ultimi anni ha sfornato giocatori come Nainggolan, Hazard, Lukaku e Mertens.



“L’obiettivo - le parole del vicepresidente del Monaco Vasilyev durante la conferenza stampa - è quello di riportare il Cercle nell’elite il più presto possibile. Avremmo potuto acquisire squadre in altri campionati ma abbiamo scelto il Belgio per l’alto livello dei centri di formazione dei giovani calciatori”, ha concluso Vasilyev.