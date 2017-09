Monaco, Mbappé espulso da un allenamento: lite con Raggi

Kylian Mbappé non vede l'ora di svegliarsi a Parigi: la lunga telenovela di calciomercato non è ancora finita e il Monaco ha resistito fino ad oggi alle pressioni di Real Madrid, Barcellona e Psg, le grandi d'Europa che hanno messo gli occhi sul suo attaccante, ormai destinato a restare sì in Ligue 1, ma a cambiare maglia.



Del resto nell'ultima partita giocata dal Monaco, Mbappé non era neppure in panchina: contro il Metz non è stato neppure convocato. Motivo? Tutti hanno pensato a logiche di mercato, considerando che il giovane talento francese è ormai a un passo dal Psg. Ma pare che non sia stata la sola ragione.



Secondo quanto svela L'Equipe, martedì scorso Mbappé ha litigato con Andrea Raggi ed è stato espulso da un allenamento. Curiosità: il giocatore non voleva saperne di rientrare negli spogliatoi e a quel punto sono stati i suoi compagni di squadra a trasferirsi su un altro campo. Come dire: ora ce ne andiamo noi, tanto poi sarai tu a salutarci tutti...