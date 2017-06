Monaco, Mbappè è il miglior giovane della stagione

L'UNFP, il Sindacato dei calciatori professionisti francesi, ha assegnato i premi per la Ligue 1 2016-17 ed è stato un trionfo del Monaco, prossimo ad aggiudicarsi il titolo. Riconoscimento prestigioso per il baby talento Kylian Mbappé, che è stato premiato come 'Miglior Giovane' dell'ultimo campionato davanti agli altri 3 candidati: il compagno di squadra Thomas Lemar, Adrien Rabiot del Psg e Wylan Cyprien del Nizza.

Quello del Miglior Giovane non è comunque l'unico riconoscimento per il Monaco, che festeggia anche il suo tecnico Leonardo Jardim, cui è stato assegnato il premio di 'Miglior Allenatore'.