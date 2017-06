Monaco, Mbappé: "Deciderò io, ho bisogno di giocare"

Non è un ragazzino in campo, non lo è neppure fuori. Kylian Mbappé è stato l'attaccante rivelazione dell'anno con i suoi 26 gol stagionali, 6 in Champions League, e a 18 anni è l'uomo mercato di quest'estate. Almeno, lo è fino ad oggi perché presto il suo futuro potrebbe essere già definito. Le voci che lo davano al Real Madrid o in Premier non ne hanno destibilizzato il rendimento in campo, ma hanno finito per innervosirlo un po', evidentemente.



"La mia scelta - ha detto a beIN Sports - sarà basata sulla mia carriera che viene prima di tutto. Sono in un'età in cui ho bisogno di giocare e questa è la priorità. Non ho 35 o 36 anni, non deno gestirmi. Devo imparare ancora tutto: quest'anno sono venuto fuori, ma ora viene il passo più importante, la conferma. Deciderò io cosa fare e non andrò dove sarò forzato ad andare. Il Mondiale 2018? Non è quello che conta"