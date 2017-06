Monaco, maxi-offerta a Mbappé per allontanare Psg e Real

Paris Saint Germain e Real Madrid sono le squadre maggiormente interessate a Kylian Mbappé, gli spagnoli avrebbero presentato già una prima offerta da 130 milioni di euro (nello scacchiere di Zidane sostituirebbe Bale, non a caso accostato al Psg che vede il gallese alternativa al talento del Monaco) per convincere i campioni di Francia a lasciarlo partire con destinazione Liga. L'Arsenal osserva a fari spenti, anche perché il primo obiettivo rimanere Lacazette del Lione.



Il Monaco, però, non vorrebbe privarsi di una delle sue stelle ed ha già pronto il rilancio: secondo il Journal du Dimanche, verrà offerto un prolungamento di contratto con aumento di ingaggio del 900%. Ora Mbappé guadagna circa un milione di euro all'anno, col nuovo accordo arriverebbe a quasi 8,5 milioni. Il giocatore, parlando del futuro, ha sempre spiegato che farà una scelta professionale e non economica.