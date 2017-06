Monaco, "la Juventus vuole Fabinho"

Mentre la stagione è ancora in attesa del grandissimo epilogo, la Juventus lavora sottobanco in vista della prossima. E guarda a Montecarlo, verso un giocatore affrontato proprio in semifinale di Champions League: Fabinho. "É vero, i bianconeri lo vogliono" - ammette Deco, ex giocatore di Porto e Chelsea ed oggi uomo di punta della scuderia di Jorge Mendes (procuratore del centrocampista del Monaco). "Vediamo cosa potrà succedere dopo la finale di Champions. É chiaro che la Juventus gli piaccia, è un grande club".



Fabinho (che, essendo extracomunitario, bloccherebbe l'eventuale acquisizione di Douglas Costa, altro profilo che piace molto a Marotta) è anche nell'orbita del Manchester City, che con il Monaco ha già un canale preferenziale grazie al recente acquisto di Bernardo Silva per circa 80 milioni di euro.