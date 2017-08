Monaco, Jardim: "Mbappé va protetto: cercano di portare scompiglio da noi"

"Non abbiamo voluto punire il giocatore. Piuttosto è stata nostra intenzione proteggere un ragazzo di 18 anni da tutte queste voci, dalla tempesta che si sta scatenando". In un'intervista all'Equipe il tecnico del Monaco Jardim spiega i motivi dell'esclusione di Mbappé nella trasferta sul campo del Digione e chiarisce come sia stata presa in totale accordo con la società. L'attaccante è al centro di una trattativa di mercato con il Psg, trattativa al momento in fase di stallo, e potrebbe rimanere in panchina anche contro il Metz.



"La mia filosofia è quella di giocare con elementi a disposizione al 100% del gruppo. Al momento Mbappè non è al 100% della forma" sottolinea l'allenatore dei monegaschi. Non manca una frecciata rivolta in maniera neanche troppo velata al Psg: "In una finestra di mercato il 20% delle operazioni è volto a effettuare acquisti e cessioni, l'80% a creare disordine in casa degli avversari e destabilizzare. E' una strategia".



Nonostante le indiscrezioni sul suo conto, Fabinho è stato invece regolarmente schierato e a tal proposito Jardim chiarisce che il brasiliano "ha un'altra mentalità e non è la prima volta che viene fatto il suo nome in sede di mercato". Manco a dirlo sul 23enne c'è il cannibale Psg, ancora 'affamato' dopo l'acquisto di Neymar...