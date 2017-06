Monaco, Jardim: "Gestione delle forze per il triplete"

Due mesi di fuoco attendono il Monaco, ancora in corsa su tre fronti: Ligue 1 (dov'è capolista in coabitazione con il Paris Saint Germain ma con una partita da recuperare), Champions League (semifinale contro la Juventus) e Coppa di Francia.



Proprio ragionando in ottica della semifinale contro il Psg - diretta esclusiva su Premium Sport mercoledì 26 aprile alle 21:05 (telecronaca di Luca Gregorio, commento tecnico di Federico Balzaretti), Leonardo Jardim ha dichiarato di voler attuare una ragionevole gestione delle forze: "Non abbiamo molta scelta - le parole in conferenza stampa -, dovrò fare un po' di turnover e risparmiare i giocatori più stanchi dalla partita contro il Tolosa: non possiamo giocare con la stessa formazione".



Il ragionamento del tecnico portoghese è semplice: "Dopo la coppa, avremo un'altra partita sabato e poi arriva la Champions. Senza cambi, arriveremmo a fine maggio morti. Useremo anche chi ha giocato meno sinora: il campionato è la priorità, la Champions dà lustro internazionale ma noi teniamo molto anche alla Coppa di Francia".

Se nonostante il turnover i biancorossi riusciranno comunque a battere il Psg e staccare il pass per la finale, nell'ultimo atto della competizione troveranno l'Angers, vincitore nell'altra semifinale per 2-0 contro il Guingamp. I gol, uno per tempo, portano la firma di Mangani e Pavlovic.