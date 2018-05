Monaco, il vicepresidente: "Sarri? Notizia inventata"

Il vicepresidente del Monaco ha parlato a Radio Crc del futuro di Sarri: "Non rilascio interviste perché abbiamo ancora due partite da giocare e non è il momento di parlarne. Vi autorizzo però a dire che sulle voci di un nostro interessamento per Sarri l'unica risposta che posso darvi è che, come voi, ho appreso tutto dalla stampa".



Vadim Vasiyev nega quindi tutti sulle voci che danno l'attuale tecnico del Napoli candidato alla panchina degli ex campioni di Francia: "Abbiamo già un allenatore, Jardim che è in scadenza nel 2020 e resterà al 100%. Queste su Sarri sono soltanto voci tirate fuori dalla stampa".



Per Sarri, che ha dichiarato che deciderà se lasciare gli azzurri tra fine campionato e la scadenza della clausola il 31 maggio, rimane apertissima la possibilità di approdare al Chelsea al posto di Conte.