Monaco, il comunicato: "Nessuna trattativa per comprare il Milan"

Bisognerà aspettare ancora, probabilmente fino a lunedi, per capire se Yonghong Li è riuscito a stare al passo nella nuova mini corsa contro il tempo. Questa volta si parla di 10 milioni, l’anticipo della prima tranche del nuovo aumento di capitale che il Milan, attraverso Fassone, ha chiesto di recapitare entro la fine di questa settimana. Altrimenti Elliott verrebbe ancora una volta in soccorso del club facendo aumentare il proprio credito nei confronti del presidente del Milan, che avrebbe poi circa una settimana per restituire i dieci milioni al fondo americano evitando così il default.

I tempi tecnici necessari per lo spostamento dei soldi dal Lussemburgo, che di solito avviene in più di una operazione, il fine settimana in mezzo e la differenza oraria con la Cina: ecco perché fino a lunedì difficilmente si saprà se Yonghong Li ha rispettato la scadenza come fin qui ha sempre fatto. Di tempo ne ha ancora un po’, ma la questione centrale diventa capire se il numero uno rossonero ha davvero intenzione di accettare il nuovo prestito di Elliott di circa 38 milioni fondamentale per la gestione del club da qui a giugno e quindi di restare aggrappato al Milan. I dubbi attorno a Mister Li aumentano nelle ultime ore, così come crescono le possibilità di vedere il Milan nelle mani del fondo Elliott ben prima di fine stagione.

Ecco perché cominciano a spuntare i primi nomi dei possibili futuri acquirenti del club rossonero. Nelle ultime ore si è parlato molto di Alisher Usmanov, boss uzbeko della Gazprom con un patrimonio stimato di 15 miliardi di euro (Forbes), ma il suo portavoce ha smentito: "Al signor Usmanov sono arrivate diverse proposte d'acquisto di diversi club, ma non ha mai ricevuto quella del Milan". Per il momento dunque nessun contatto tra Elliott e il magnate, che ha smentito di voler vendere le proprie quote dell'Arsenal.

Un altro nome "caldo" era quello del presidente del Monaco, il ricchissimo Dmitry Rybolovlev, ma attraverso un comunicato ufficiale a firma del vicepresidente Vasilyev sul proprio sito, il club monegasco ha seccamente smentito: "A seguito delle indiscrezioni sulla nostra squadra nei media negli ultimi giorni, l’AS Monaco afferma che non ci sono trattative in corso per la vendita del Club o l’acquisto di AC Milan. Da 7 anni a questa parte il presidente Dmitry Rybolovlev è felice di sviluppare il progetto monegasco".

Insomma, il futuro del Milan è un rebus. Non resta che aspettare, ancora una volta...