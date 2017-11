Monaco, giocatori e...quadri: il presidente è il mago delle cessioni

In estate ha incassato circa 350 milioni di euro di plusvalenze con le cessioni di Mbappé e Germain (Psg), Bakayoko (Chelsea), Mendy e Bernardo Silva (Manchester City) e Allan Saint-Maximin (Nizza), una cosa mai vista, ma il presidente del Monaco, Dmitrij Rybolovlev, in autunno ha voluto addirittura strafare. Il numero uno dei campioni di Francia è stato infatti protagonista della vendita più alta di tutta la storia del mercato dell’arte.

Mercoledì sera a New York la casa d'aste Christie's ha infatti battuto, per la cifra record di 400 milioni di dollari (450,3 milioni di dollari con i diritti d'asta), il "Salvator Mundi", un dipinto recentemente attribuito a Leonardo Da Vinci e ritenuto l'unica opera dell'artista ancora in mani private.

A mettere all'asta il quadro - che ha più che doppiato il precedente record di 179,4 milioni di dollari fissato nel 2015 dalla vendita di 'Donne di Algeri' di Picasso - è stato un trust che fa capo appunto al miliardario russo proprietario del Monaco, che ha fatto fortuna nell'industria dei fertilizzanti e che secondo la classifica di Forbes è al 170 posto dei più ricchi al mondo con un patrimonio di 7,3 miliardi di dollari. Rybolovlev lo aveva acquistato nel 2013 per 127,5 milioni di dollari.

Ad aggiudicarsi l'opera, un collezionista non identificato che ha condotto la sua offerta via telefono per tramite di Alex Rotter, co-direttore della sezione di arte contemporanea di Sotheby's. Il dipinto, un olio su tavola di noce che misura 65,7 x 45,7 cm, raffigura un Cristo benedicente a mezzo busto con in mano un globo trasparente.