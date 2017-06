Monaco, che tegola: Boschilia operato, stagione finita

Brutte notizie, anzi tegola pesantissima per il Monaco in testa alla Ligue 1 e agli ottavi di Champions League contro il Manchester City, che perde Gabriel Boschilia fino al termine della stagione. Il sito del club monegasco, tramite un comunicato ufficiale, ha infatti confermato la rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro. L'attaccante esterno brasiliano è già stato operato e starà lontano dai campi di gioco per sei mesi.

Voltarei mais forte para a próxima temporada! https://t.co/Kf9sopEUFu — gb (@Boschilia) 12 febbraio 2017