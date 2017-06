Monaco, Bakayoko si frattura il naso: in maschera con la Juve

Il Monaco lo avrà comunque mercoledì contro la Juve, nella semifinale d'andata della Champions League che si giocherà allo Stade Louis II: Tiemoué Bakayoko, però, dovrà giocare quasi certamente con una mascherina protettiva al naso. Tutta colpa di Kamil Glik, che in allenamento gli ha procurato una frattura al naso.



L'ex difensore granata, del resto, non si risparmia e fa dell'agonismo la propria forza principale: si è fatto già perdonare, del resto, segnando il gol che ha avviato la rimonta del Monaco contro il Tolosa. Chissà se si sentiva davvero in colpa: in ogni caso Bakayoko, perno del centrocampo monegasco sarà in campo contro la Juve.