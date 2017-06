Milan, l'agente di Bacca: "Ha bisogno di giocare"

Il grande mercato in entrata del Milan non deve spostare in secondo piano la contemporanea necessità di cedere alcuni giocatori, sia per questioni di scelte tecniche che per discorsi meramente economici. Carlos Bacca è sicuramente uno dei nomi caldi in questo senso perché ha una buona valutazione, circa 20 milioni di euro, ma anche perché non ha mai legato del tutto con lo schema tattico di Montella.



Non stupiscono, perciò, le parole di Sergio Barila, agente del colombiano, a FootMercato: "Non abbiamo parlato di niente con il Milan per il momento, ha tre anni di contratto con i rossoneri". Ma è appena arrivato André Silva: "Se il club ha sentito la necessità di comprare una punta, ci sarà più concorrenza. Ma, nell'anno che porta al Mondiale, Carlos vuole giocare più partite possibili".



No alla Cina: "Abbiamo ricevuto tante offerte fuori dall'Europa ma non gli interessano: conta il progetto sportivo e non il lato economico. Ha richieste da grandi club europei, penseremo bene a che decisione prendere". Si è parlato anche di Paris Saint Germain: "La Ligue 1 è uno dei campionati top in Europa e lui vuole continuare ad alti livelli...".