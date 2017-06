Metz, Assou-Ekotto vuole diventare pornoattore

La Ligue 1 ha rilanciato Benoit Assou-Ekotto: dopo le zero presenze al Tottenham nel 2014-15, il difensore camerunese tra Saint Etienne e Metz ha ritrovato una seconda vita tanto che, a 33 anni, ha ricevuto l'offerta del Birmingham City allenato da Harry Redknapp, lo stesso allenatore con cui ebbe una parentesi felice al QPR nel 2013-14.



Ma Assou-Ekotto difficilmente tornerà in Inghilterra e il motivo lo ha spiegato lo stesso Redknapp: "É un buon giocatore, lo prenderei volentieri se non fosse che ha detto di voler diventare un pornoattore. Magari riesco a covincerlo e fargli rinviare questo proposito di un anno". Il camerunese non ha mai negato il suo feeling con il mondo del calcio, da sempre definito come un "lavoro come un altro".