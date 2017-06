Metz, Assou-Ekotto: “Io pornodivo? Era solo una battuta"

Dopo le buone prestazioni di Benoit Assou-Ekotto con le maglie di Saint Etienne e Metz, nei giorni scorsi Harry Redknapp, tecnico del Birmingham City, aveva dichiarato nel corso di un’intervista di voler ingaggiare il suo ex giocatore ai tempi del Tottenham, il quale però avrebbe rifiutato perchè voleva cambiare mestiere e diventare un pornoattore.

La notizia, che in poco tempo ha fatto il giro del web, è però stata smentita dallo stesso ex difensore degli Spurs ai microfoni di France Football: “Era solo una battuta, assurdo che sia stata presa sul serio, come se volessi davvero fare l’attore porno! Mi ha reso felice che Redknapp mi abbia pensato e che mi abbia voluto con se dopo tre-quattro anni senza nessun contatto tra noi… Quando ho letto la notizia io ho riso tantissimo, ma mia madre l’ha presa male, almeno all’inizio… La notizia era appena uscita e in pochi minuti ho avuto diversi contatti da parte di produttori che mi volevano offrire una parte nei loro film porno. Se Harry avesse detto che volevo fare l’astronauta avrebbe creato meno rumore! Ringrazio tutti per la stima, ma credo di continuare nel calcio”.