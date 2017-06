Mbappé, l'agente: "Offriranno 100 milioni, possono permetterselo in 4"

"In questo momento sta volando, non c’è un giovane al suo livello in giro. Anche se l’anno prossimo dovesse fare una stagione meno buona, il Monaco avrebbe comunque offerte da almeno 100 milioni di euro". Pascal Boisseau, agente di Kylian Mbappé, fissa il prezzo in una intervista a L'Equipe. Esagerato? Può darsi, visto che il nuovo fenomeno del calcio francese è alla sua prima vera stagione tra i grandi. Certo, i numeri parlano per lui: 13 gol in Ligue 1, 5 in Champions, altri 5 nelle coppe nazionali e quando Jardim ha deciso di schierare solo i ragazzini nella semifinale di Coppa di Francia col Psg, lui è stato escluso. Ha 18 anni, ma è già un titolare indiscutibile che va preservato in vista del rush finale in campionato e soprattutto della doppia sfida con la Juve.



"Ci sono solo quattro club al mondo che si possono permettere di comprarlo in questo momento - ha detto l'agente - Sono Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Manchester United". L'Inter. che sul ragazzino aveva messo gli occhi, non è nella lista: del resto 100 milioni sono davvero tanti e bisogna vedere chi è davvero disposto a scommettere sulle qualità del giocatore. "Non sarebbe un bene per lui andare via quest’estate - ha però precisato il procuratore -, non credo sia l’anno migliore per lasciare il club".