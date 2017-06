Marsiglia, Rudi Garcia è pronto ad andare all'assalto per Dzeko

Rudi Garcia continua la spesa nel campionato italiano. Dopo aver acquistato Evra dalla Juventus, il francese avrebbe infatti individuato in Edin Dzeko il rinforzo ideale per l'attacco. Secondo quanto riferisce il giornale bosniaco Sport.ba l'ex allenatore giallorosso considererebbe il bosniaco indispensabile o quasi per poter alzare il livello del Marsiglia e avvicinarsi così alle big della Ligue 1.



Dzeko è arrivato a Roma proprio con Garcia e ha faticato molto, per usare un eufemismo, nella sua prima stagione nella Capitale. Tuttavia quest'anno la punta si è presa una grande rivincita a suon di gol e per questo il suo 'vecchio' tecnico non lo avrebbe dimenticato...