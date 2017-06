Marsiglia-Psg, il "miracolo" di Francia: il Classico è solo su Premium

"Ci sono partite che non si dimenticheranno mai". E' questo lo slogan scelto da Canal + per pubblicizzare il grande classico di Francia, Marsiglia-Psg, che in Italia sarà trasmesso in esclusiva da Premium Sport. Una sfida dal sapore storico proprio come sottolinea lo spot, che mostra un anziano che perde la memoria e resta impassibile davanti ai numerosi tentativi della moglie di fargli recuperare i ricordi fino a che avviene il miracolo: la tv manda in onda un vecchio gol di Marco Simone e come per magia l'uomo recupera la memoria al punto da riuscire a commentare dettagliatamente ogni partita. E' il "miracolo" del grande classico francese, una sfida mai banale e da non perdere, in esclusiva su Premium Sport (in diretta alle ore 21.00 su Premium Sport 2 HD con la telecronaca di Luca Gregorio e il commento tecnico di Giuseppe Incocciati).