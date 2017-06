Marsiglia-Payet, c'è l'accordo: braccio di ferro con il West Ham

La prima pagina de L'Equipe stamattina era dedicata al caso di mercato più eclatante in Francia: Dimitri Payet, l'uomo rivelazione dell'Europeo, ha scelto il Marsiglia e avrebbe già trovato l'accorco con il club. Il problema è che il West Ham non lo lascia andare. Due gol in Premier in questa stagione, la stella degli Hammers non è riuscito a tornare ai livelli di questa estate, probabilmente condizionato dallo scarso andamento della squadra e dalla sua stessa voglia di cambiare aria non soddisfatta dalla società. Adesso, però, è rottura totale e ufficiale: il tecnico Bilic ha pubblicamente dichiarato che il giocatore non vuole più stare al West Ham e che allo stesso tempo il club non intende accontentarlo. Toccherà all'OM insistere per regalarsi l'esterno che ha emozionato l'intera Francia e regalarlo alla Ligue 1.