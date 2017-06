Marsiglia, obiettivo Casillas: "Firmato pre-accordo"

La proprietà americana del Marsiglia non ha mai nascosto la volontà di rilanciare la squadra ad alti livelli. I primi passi sono stati l'ingaggio di Rudi Garcia e il colpo Dimitri Payet a gennaio ma il progetto non si ferma e, secondo A Bola, è già pronto il primo acquisto del prossimo mercato estivo.



Secondo il quotidiano portoghese, infatti, Iker Casillas ha già firmato un pre-accordo con il Marsiglia per la prossima stagione: il portiere spagnolo ora al Porto ha dalla sua un'opzione per rinnovare il contratto in caso di 30 presenze in campionato ed ora è fermo a 26. Ma sembra aver già preso una decisione sul suo futuro: sarà in Ligue 1.