Marsiglia-Lione senza reti, il Nizza senza Balotelli pareggia a Montpellier

Dopo la tre giorni di coppe torna in campo la Ligue 1, grande esclusiva di Premium Sport. Dopo lo 0-6 del Psg sul campo del Caen, continua la corsa della capolista Monaco, che supera il Rennes 3-0 grazie a una rete del Tigre Falcao e alla doppietta di Lemar e dopo cinque giornate è in testa a quota 13 con 3 punti di vantaggio sul Psg e 2 sul Nizza, che sfiderà nel big match del prissimo turno. I rossoneri non tengono il passo e vengono fermati sull'1-1 a Montpellier: padroni di casa in vantaggio al 67' con il rigore Boudebouz, nel finale Belhanda agguanta il definitivo pari. Neppure convocato Mario Balotelli, che sabato non si era allenato per problemi fisici ed è stato risparmiato dal tecnico Favre.

Nelle altre gare spicca il ko casalingo del Bordeaux, che viene sconfitto 1-0 a domicilio dall'Angers (gol di Ekambi) e resta fermo a quota 9 punti. Un punto più sopra c'è il Metz, che in inferiorità numerica strappa un buon pareggio sul campo Dijon e vede avvicinarsi in classifica il Tolosa, vincente in rimonta per 2-1 in casa contro il Guingamp. C'è anche l'1-0 casalingo del Lorient sul Lilla e il pareggio per 1-1 tra Nancy e Nantes. Vittoria nel finale del Saint Etienne che batte nel finale il Bastia grazie al calcio di rigore di Hamouma. Senza reti, il big match Marsiglia-Lione.