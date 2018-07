Marsiglia, le maglie 2018/19: c'è anche Maradona

Oggi è stato il turno del Milan ma ieri la Puma aveva già presentato le maglie 2018/19 del Marsiglia, in grande stile. Su Twitter pubblicato un video che mette in risalto l'eterno legame tra marsigliesi e mare, spunta a sorpresa anche Diego Armando Maradona: il Pibe de Oro, al comando di una nave pirata, attracca a Marsiglia via mare.

"Venu de l'eau pour mettre le feu"



Nos nouveaux kits pour la saison 18/19 by @pumafootball ⚪️⚫️🔵#NewLevels#NewMarseille pic.twitter.com/QXNb9kB5OY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 4 luglio 2018