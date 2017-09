Marsiglia, il tifoso sorprende tutti e fa gol al Tolosa!

Il più bel gol. Prima della sfida tra Marsiglia e Tolosa, un tifoso dei padroni di casa è andato a segno e si è scatenato nell'esultanza. Il supporter in questione non era un'invasore: era stato premiato dall'OM per aver percorso 2000 km in bici per beneficenza (in favore dei bambini malati).



Gli 'accordi' però erano diversi: il fan biancoceleste avrebbe dovuto solo battere il calcio d'inizio. Una volta in campo evidentemente non è riuscito a trattenersi e ha voluto provare il piacere di segnare a un calciatore professionista. Come dargli torto? Uscendo dal rettangolo verde ha anche ricevuto l'abbraccio di Rudi Garcia...