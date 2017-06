Marsiglia, i tifosi contro Drogba: "Non piangere e vai in Cina"

Nei giorni scorsi Didier Drogba aveva aperto alla possibilità di un ritorno al Marsiglia, squadra in cui ha giocato nella stagione 2003/04, ma non aveva fatto i conti con i tifosi della squadra di Rudi Garcia, che non ci pensano neanche a riabbracciare l'attaccante ivoriano. Infatti, durante il match con il Monaco, i supporter del club francese hanno mostrato al Velodrome uno striscione all’indirizzo del 38enne attaccante ex Chelsea, ad oggi svincolato dopo l’esperienza al Montreal Impact: “Drogba, smettila di dire che ami l’OM. Tu guadagni in un mese quello che noi non guadagneremmo neanche in una vita intera. Non fare il piagnone e torna in Cina”.