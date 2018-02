Marsiglia, Germain: "Neymar mi irrita, normale prenda calci"

Un virus rischia di mettere fuori causa Neymar per la prima delle tre grandi partite che aspettano il Psg al Parco dei Principi: il brasiliano, infatti, è in dubbio per la sfida domenica contro il Marsiglia ed è possibile che Emery non lo rischi, in vista dei quarti di Coppa di Francia in programma mercoledì e soprattutto della sfida del 6 marzo contro il Real Madrid.



Intanto da Marsiglia arriva un attacco a Neymar e a sferrarlo è Valere Germain: "All'andata Neymar fu espulso perché perse la testa. È un giocatore spettacolare, ma a volte eccede. Quando lo guardo in tv, a volte mi irrita. Dà l'impressione che non sia contento di essere dov'è, non mi piace il suo atteggiamento in campo. A un certo punto è normale che prenda dei calci. Se avesse giocato negli anni Novanta sarebbe stato molto complicato per lui".