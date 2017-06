Marsiglia, Garcia punge la Juve: "Evra era già infortunato prima di arrivare"

Il Marsiglia non potrà contare su Patrice Evra negli ottavi di Coppa di Francia contro il Monaco. Il perché di questa assenza lo ha spiegato Rudi Garcia: "Il suo è un problema fisico, che aveva già alla Juventus prima di arrivare. Ci ha giocato sopra, facendo anche bene. Adesso però dobbiamo risolvere questo problema in modo che stia meglio, ci vorrà del tempo".



Nello specifico l'ex tecnico della Roma ha sottolineato che il terzino soffre per un piccolo stiramento all'adduttore riportato quando ancora giocava nelle fila dei bianconeri, quindi a gennaio. Da qui la frecciata al club di corso Galileo Ferraris...