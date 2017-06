Marsiglia, Garcia: "Juve, mi tolgo il cappello. Io ci ho provato ma..."

Rudi Garcia per tre anni ha conteso lo scudetto alla Juventus, senza riuscirci: da rivale alla Roma a "osservatore esterno" al Marsiglia, ora il tecnico francese si inchina davanti ai trionfi bianconeri. "Da sportivo mi tolgo il cappello - le parole a Tuttosport -. Da Conte ad Allegri, hanno battuto ogni tipo di record. Quando ero nella capitale abbiamo lotatto in ogni modo ma non c'è stato verso".



Garcia ha anche parlato del Monaco: "Da temere il gioco sulle fasce, occhio a Lemar che è un esterno super ma Bernardo Silva è anche più bravo. Mbappé è un felino come Henry, bisogna raddoppiarlo continuamente. Ma non fatemi passare per quello che dà consigli alla Juve...".



E allora, parlando dei bianconeri: "A Dybala manca ancora qualcosa per il Pallone d'Oro, Higuain può sbloccarsi anche in Champions. Ma il punto di forza della Juve sono i fantastici 4: Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini".