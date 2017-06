Marsiglia: Garcia inflessibile, lascia a casa il fratello di Batshuayi

Con il nuovo corso, Rudi Garcia ha intenzione di portare regole ferree al Marsiglia. Prendete il caso di Leya Iseka: il fratello di Michy Batshuayi ha dovuto saltare la trasferta a Montpellier per colpa di un errore "logistico". L'attaccante 19enne, infatti, si era recato in aeroporto credendo che si sarebbe viaggiato in aereo mentre la squadra, con Garcia, lo attendeva al centro sportivo dei francesi per salire sul pullman sociale.



Dopo una mezz'oretta di ritardo e una volta capito il misunderstanding, l'ex allenatore della Roma ha scelto di lasciare a casa Iseka. Un vero peccato, anche perché sarebbe potuto partire titolare vista l'emergenza offensiva del Marsiglia.