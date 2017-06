Marsiglia, Garcia chiude a Balotelli: "Vogliamo tenere Gomis"

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere ancora in Francia, ma non a Marsiglia. A chiudere la porta all'attaccante azzurro, che stando a quanto riferito da Raiola avrebbe ricevuto molte offerte sia dall'Italia sia dall'estero, è stato Rudi Garcia, che ai microfoni di Telefoot ha affermato che l'obiettivo numero 1 in avanti per la stagione 2017-2018 è Gomis, il cui cartellino è di proprietà dello Swansea (contratto fino al giugno del 2018), ma che ha indossato la maglia dell'OM in prestito a partire dall'estate del 2016: "Dobbiamo fare le cose in modo intelligente e cercare di migliorare la squadra. La finestra di calciomercato estiva è una opportunità che dobbiamo sfruttare".

"Quella riguardante il futuro di Gomis è una domanda che si pongono tanti tifosi - ha continuato il tecnico ex Roma - Il nostro desiderio è quello di farlo restare, ma prima dobbiamo parlare con lui e successivamente trovare un accordo con lo Swansea che è proprietario del suo cartellino. Lo stesso discorso vale per Vainqueur".

Avanti con Gomis quindi, per Balotelli a Marsiglia non c'è spazio, nonostante i 17 gol in 28 partite segnati con la maglia del Nizza: "Parliamo sicuramente di un grande attaccante, ma è un po' lo stile di Gomis, e come detto il nostro obiettivo è quello di trattenere Bafetimbi".