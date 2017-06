Marsiglia, forte pressing su Balotelli

Il futuro di Mario Balotelli non è ancora deciso: l'accordo con il Nizza scade il 30 giugno e davanti all'attaccante italiano ci sono almeno tre possibilità. Non è da scartare una conferma in Costa Azzurra oppure la permanenza in Ligue 1 ma passando al Marsiglia e infine rimangono le sirene della serie A, in particolar modo della Sampdoria.



Balo in rossonero si è ritrovato nei numeri (17 gol in 28 partite), nei risultati (il Nizza al terzo posto e in Champions League) e nell'umore (Balotellate quasi a zero) ma il pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro all'anno è troppo alto per le casse del club. Complice la scadenza dell'accordo annuale con i rossoneri, si è fatto sotto il Marsiglia che potrebbe garantire a SuperMario quelle cifre risparmiando sul cartellino: è un'ipotesi che France Football ventilava a inizio maggio e che trova conferme in queste ore.



Non è da sottovalutare neanche l'ipotesi di un ritorno in Italia, alla Sampdoria, soprattutto se partissero Muriel e Schick: ma, come per Nizza, dovrebbe ridursi l'ingaggio. Certo, che coppia sarebbe con Ferrero...