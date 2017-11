Marsiglia, Evra rischia di essere licenziato

Il caso Evra si sposta dall'Europa League alla Ligue 1. Dopo il calcio volante al tifoso del Vitoria Guimaraes che gli è costato l'espulsione prima dell'inizio della partita, il terzino francese è sul banco degli imputati. Secondo l'Equipe, che prende posizione parlando di "gesto indifendibile", il Marsiglia ha avviato un'indagine interna per chiarire la situazione e decidere eventuali sanzioni.



Ma l'eventualità non sembra un'opzione, piuttosto una certezza. Se una multa pare scontata, il quotidiano francese si spinge oltre: Evra rischierebbe di essere messo fuori rosa ma anche licenziato per giusta causa avendo leso l'immagine della società. Una brutta botta per il 36enne che, a meno di opzioni cinesi o americane, vedrebbe la fine della carriera dietro l'angolo.



Su Instagram molti tifosi si sono scagliati contro il francese, andando anche a ritrovare un video di un mese fa quando Evra, ironia della sorte, si allenava in palestra proprio a tirare calci.

IL CALCIO AL TIFOSO

GLI "ALLENAMENTI" SU INSTAGRAM