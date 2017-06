Marsiglia, Evra è già infortunato: ko alla seconda partita

Non è iniziata esattamente nel migliore dei modi la nuova avventura di Patrice Evra al Marsiglia. Già alla seconda presenza il terzino francese arrivato dalla Juventus ha infatti dovuto lasciare il campo per un infortunio. Al suo posto è entrato Doria, che poi ha segnato il gol decisivo nei supplementari per la vittoria della squadra di Rudi Garcia sul Lione in Coppa di Francia.

Dai primi accertamenti sembra che si tratti di un risentimento muscolare alla coscia, nei prossimi giorni il giocatore effettuerà altri test per valutare l'entità dell'infortunio. Garcia comunque nelle interviste del post-gara non sembrava troppo preoccupato.