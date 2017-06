Mancini esclusivo: "Contento per Balotelli, non c'è nulla col Psg"

Dopo un periodo di silenzio successivo al divorzio con l'Inter ("Non è che non voglio parlarne, è che non ho altro da dire"), Roberto Mancini è tornato a parlare in esclusiva ai nostri microfoni: "Spero sarà un bel 2017 - lo jesino a Premium Sport - , vedremo cosa succederà".



L'ex allenatore nerazzurro nega di essere vicino a tornare su una panchina: "Sono voci che lasciano il tempo che trovano, è normale quando c'è un tecnico senza contratto, certe squadre non vanno benissimo e allora si gioca. Ma la verità è che non ho avuto contatti con nessuno". Neanche con il Paris Saint Germain? "Non c'è assolutamente niente di concreto, non ho neppure fretta di tornare".



Psg vuol dire Ligue 1 e quindi Mario Balotelli, così Mancini sul suo pupillo: "Sono contento che vada bene, spero continui così perché è un giocatore importante. E' ancora giovane, spero per lui che le cose continuino ad andare molto bene".