Lucarelli: "Balotelli un top, a Nizza ha trovato serenità"

Cristiano Lucarelli, intervenuto a Edicola Premium per festeggiare i 41 anni, ha parlato di Mario Balotelli: "Non ho mai dubitato delle sue qualità tecniche, non mi sorprende che stia facendo bene a Nizza". L'ex attacante del Livorno ha puntato il dito contro l'Italia e come ha trattato SuperMario: "Qui si è fatto un 'uso' sbagliato di Balotelli, si parlava più delle multe prese con la Ferrari e le bravate con le freccette che di calcio".



Per l'azzurro la Ligue 1 può quindi essere una nuova rinascita: "Ha tutte le caratteristiche per essere un top player, in Francia ha evidentemente ritrovato serenità".