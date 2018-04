Lizarazu attacca la VAR: "Come il sesso senza piacere"

Dalla Francia un altro duro attacco alla VAR, che dall'altra parte delle Alpi continua a far discutere moltissimo, soprattutto dopo la finale di Cuope de la Ligue tra Paris Saint-Germain e Monaco. La squadra guidata da Emery ha conquistato l’ottavo trofeo della sua storia, il quinto consecutivo, grazie a due interventi decisivi del Video Assistant Referee: il calcio di rigore segnato da Cavani che ha portato in vantaggio i parigini e il gol del possibile 1-2 annullato a Falcao per fuorigioco.

Interrogato sulla tecnologia in campo dopo la finale di Bordeaux, Bixente Lizarazu è stato molto critico con la novità che vedremo anche a Russia 2018: "La VAR è un po’ come il sesso senza l'orgasmo - ha detto ai microfoni di Telefoot l'ex terzino del Bayern Monaco - È come quando, al momento dei fuochi d’artificio, ti viene detto di fermarti. È così che mi sentivo allo stadio. I tifosi del Monaco erano entusiasti del gol di Falcao, erano molto felici, ma poi sono stati costretti a fermare i festeggiamenti".

"È terribile ed è molto frustrante - aggiunge l'ex difensore francese, che prima lancia l'allarme e poi fa una proposta interessante - In questo modo, i tifosi non partecipano più, è come se non fossimo più importanti. I supporter vogliono partecipare allo spettacolo, ma tutto questo viene negato dalla VAR. Dobbiamo usare meglio questo sistema. Deve essere spiegato a tutti, allo stadio e in televisione, perché partecipiamo tutti allo stesso spettacolo”.