Lione, Tolisso: "Roma, la Juve è di un altro livello"

Radiomercato ha accostato più volte Corentin Tolisso alla Juventus. Lui del futuro a tinte bianconere non ne parla, ma alla vigilia della sfida di ritorno di Europa League contro la Roma spezza una lancia in favore della squadra di Allegri: "Con tutto il rispetto per la Roma ma i bianconeri sono nettamente di un altro livello - ha detto a Le Progres - Accordo con loro? Non voglio parlarne, la verità è che ho ancora tre anni di contratto con il Lione".



Poi Tolisso, che ha sfidato entrambi i club italiani in questa stagione (nei gironi di Champions contro la Juve), ha parlato anche della gara contro la Roma: "Dovremo ripartire dal bel secondo tempo dell'andata. Non servirà fare una gara difensiva, in quel caso potremmo avere dei grossi problemi. "I romanisti vivono per il calcio e vorranno recuperare lo svantaggio nei nostri confronti. Giocando come sappiamo potremo toglierci molte soddisfazioni, soprattutto a livello offensivo che è uno dei nostri punti di forza. Vogliamo la finale".