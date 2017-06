Lione, Tolisso: "Come dire no alla Juventus?"

Corentin Tolisso è un obiettivo della Juventus sin dalla scorsa estate, quando era stato cercato anche dal Napoli. Un anno dopo, l'interesse della dirigenza bianconera per il centrocampista del Lione è rimasto alto e lo stesso Tolisso non si nasconde: "La Juventus è un grande club, vediamo cosa succederà in estate. E' difficile rifiutare una società del genere ma dovrò valutare cosa sarà meglio per me e quindi prendere una decisione. Finché non parlo col presidente non so dare una risposta definitiva".



Nell'intervista a RMC, Tolisso parla anche della scelta di rimanere a Lione di un anno fa: "Non mi sentivo pronto per nuove esperienze, sapevo che restare sarebbe stata la decisione più giusta. Quest'anno vedremo, dipende da quali stimoli avrò".