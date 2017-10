Lione, fenomeno Nasrine Bahlouli: gioca coi ragazzi

Nasrine Bahlouli, sorella di Fares (centrocampista del Lille), è una ragazza di 14 anni che in Francia viene considerata un astro nascente del calcio. Il Lione l'ha tesserata e messa subito ad allenarsi con l'under 15 maschile, vista la differenza di fisico e tecnica con le sue coetanee. Di più, il club francese aveva chiesto alla Federazione di avanzare Nasrine nell'under 19 ma il permesso le è stato negato poiché i regolamenti consentono squadre miste solo fino all'under 16. Ma la battaglia legale continua e Bahlouli potrebbe anche aprire una strada futura con squadre miste anche a livello professionistico.