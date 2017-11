Lione, c'è Fekir in curva: i tifosi mostrano la maglia

Un'intera curva per Nabil Fekir. I tifosi del Lione non hanno certo dimenticato la provocatoria esultanza 'alla Messi' dell'attaccante franco-algerino in occasione del derby con il Saint Etienne che gli è costato la squalifica e durante la sfida con il Montpellier, al minuto 18 (proprio il numero di maglia di Fekir, ndr) centinaia di magliette sono spuntate sugli spalti del Parc Olympique Lyonnais.

Un gesto che avrà fatto sicuramente piacere a Fekir, che era presente in curva insieme ai suoi tifosi e a inizio partita ha anche fatto partire un coro, seguito in tribuna anche dal presidente Aulas.