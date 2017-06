Lione, Aulas: "Mai contatta la Lazio per Djordjevic"

Filip Djordjevic è uno dei nomi associati dalla stampa francese, in particolare dall'Equipe, al Lione. L'attaccante serbo della Lazio potrebbe partire nella finestra di mercato di gennaio ma non andrà all'Olympique, almeno secondo il presidente francese Jean-Michel Aulas. Rispondendo a un tifoso su Twitter, infatti, il proprietario del Lione ha scritto: "Ancora continuate a credere all'Equipe? Non ho avuto alcun contatto con la Lazio per questo giocatore, non siamo interessati a lui!".