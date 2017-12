Lille, ufficiale: esonerato Bielsa

Lo scorso 22 novembre il Lille, con un breve comunicato, aveva sospeso ufficialmente Marcelo Bielsa dal suo ruolo di allenatore: dietro questa scelta sicuramente un ruolino di marcia non invidiabile, attualmente la squadra è terzultima con 9 sconfitte in 17 partite di Ligue 1, ma anche motivi extra-calcistici visto che la nota parlava dell'avviamento di "una procedura disciplinare".



Tre settimane dopo, il Lille ha ufficializzato l'esonero del Loco con un comunicato altrettanto stringato: "Al termine del procedimento nei confronti di Marcelo Bielsa, il club informa di aver interrotto il contratto che lo legava al proprio allenatore". Secondo l'Equipe nelle ultime settimane la società aveva proposto una buonuscita di 7 milioni all'allenatore che però ha sempre rifiutato a costo di arrivare alla rottura del contratto.



Quindi finisce in modo brusco anche la seconda esperienza del tecnico sudamericano in Francia: nel 2015-16, dopo un quarto posto ottenuto la stagione precedente, diede le proprie dimissioni in una conferenza stampa a sorpresa dopo la sconftta alla prima giornata contro il Caen.

🔴 Arrivé au terme de la procédure engagée à l’encontre de Marcelo Bielsa, le LOSC informe qu’il a rompu le contrat qui le liait à son entraîneur. pic.twitter.com/mAgBVOp5zf — LOSC (@losclive) 15 dicembre 2017