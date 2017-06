Lille, presentato Bielsa: "Grandissimo potenziale"

Al Lille è iniziata l'era Bielsa: il Loco è stato presentato alla stampa, ha firmato un biennale e non ha rilasciato - come suo solito - dichiarazioni banali. "Sono felice di essere qui, sento una grande responsabilità. Attaccheremo quando potremo, tenendo palla e difendendo bene: il bel gioco è sempre un obiettivo, così come giocare palla a terra" ha detto il tecnico argentino prima di aggiungere: "il potenziale di questo club, di questa società e di questa città alimenta il mio entusiasmo e la voglia di fare bene".



Bielsa è alla seconda esperienza in Ligue 1 dopo quella con il Marsiglia - iniziata bene, nel 2014 campione d'inverno e quarto posto finale, ma chiusa male viste le divergenze con la dirigenza - ma avvisa: "questo campionato è cresciuto molto, ci sono squadre che investono su giocatori di alto livello". L'avventura inizierà presto, il 19 giugno: sei settimane di preparazione con cinque amichevoli nelle ultime tre.



A fianco dell'allenatore, anche il proprietario Gerard Lopez: "Soddisfatto di Bielsa e di come stiamo costruendo la squadra. Non abbiamo limiti di spesa ma seguiremo gli obiettivi indicati dal tecnico, in ogni reparto".