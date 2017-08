Lille-Caen 0-2, Bielsa cade ancora, lo stadio fischia

Cade ancora Bielsa e stavolta si becca pure i fischi. Il Lille incappa nella seconda sconfitta consecutiva facendosi battere in casa dal Caen che finora non aveva ancora segnato in campionato: i normanni vincono 2-0 con i gol di Da Silva e Santini e condannano così El Loco, incapace di trovare le contromisure a un avversario bravo a chiudere tutti gli spazi.



Dopo il flop di Strasburgo (3-0, con tre cambi già prima dell'intervallo e la necessità di mandare tra i pali giocatori di movimento dopo l'espulsione del portiere), il Lille non sa rimettere in sesto una partita nata male, con la rete di Da Silva sugli sviluppi di un corner dopo appena 5 minuti. La squadra di Bielsa fa fatica a rendersi pericolosa, riparte bene nella ripresa, ma in contropiede il Caen trova il raddoppio con Santini e a quel punto la gara di fatto finisce, nonostante manchino ancora oltre 20 minuti.