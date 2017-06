Lille, Bielsa sarà il tecnico dal 1° luglio: ha firmato per due anni

Accord entre le #LOSC et Marcelo #Bielsa. Le technicien argentin sera l’entraîneur du LOSC à compter du 01/07 https://t.co/PCZkLzaJWv — LOSC (@losclive) 19 febbraio 2017

Marcelo Bielsa torna ad allenare. Non subito, però: i suoi numerosissimi estimatori in tutto il mondo dovranno aspettare ancora qualche mese prima di vedere una sua squadra in azione. Il tecnico argentino ha firmato un contratto biennale con il Lille a partire dal 1° luglio: il club ne ha dato l'annuncio ufficiale a pochi giorni dall'avvicendamento tra Collot e Franck Passi, attuale allenatore che in passato è già stato assistente di Bielsa al Marsiglia.



Bielsa è stata sin dall'inizio la prima scelta del nuovo presidente Gerard Lopez, che si è insediato a Lille ufficialmente il 26 gennaio: "Internazionalmente riconosciuto per la sua capacità di formare e integrare i giovani talenti e a far giocare bene le sue squadre proponendo un calcio spettacolare e offensivo - si legge sul sito ufficiale - Bielsa era la prima scelta del presidente Lopez e dei dirigenti del Lille per guidare la squadra e partecipare allo sviluppo della nuova politica sportiva intrapresa dal club".



Bielsa è fermo praticamente da un anno e mezzo, cioè da quando diede le dimissioni dal Marsiglia nell'estate del 2015: in questo periodo è stato accostato a parecchie squadre e aveva anche trovato l'accordo con la Lazio lo scorso luglio, salvo tirarsi indietro provocando la reazione rabbiosa di Claudio Lotito. Ora ripartirà ancora dalla Ligue 1.