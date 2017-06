Lille, Bielsa l'ha fatto di nuovo: assente al primo allenamento

Marcelo Bielsa torna a fare notizia. Il tecnico argentino non si è presentato oggi al primo allenamento del Lille, la squadra francese di cui è il nuovo allenatore. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo As, 'el Loco' avrebbe addotto motivi personali, dei quali però finora non si è riuscito a sapere nulla.

Il club spera che Bielsa riesca a risolverli e possa essere presente al prossimo allenamento, ma i suoi precedenti preoccupano. Non è la prima volta, infatti, che Bielsa ha questi comportamenti: As ricorda quando lasciò l'Espanyol per andare ad allenare la nazionale argentina e tutti noi ricordiamo la retromarcia dell'estate scorsa, quando a cosa ormai fatte ruppe con la Lazio - che poi chiamò Simone Inzaghi - per disaccordi con la dirigenza biancoceleste sul mercato. Difficile, fa però presente As, che la storia si possa ripetere con il Lille, visti i buoni rapporti di Bielsa con il nuovo proprietario del club, Gerard Lopez.