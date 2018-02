Lille, Bielsa chiede 18,6 milioni di danni

Una causa di lavoro come tante, o forse no. Perché non c'è in ballo la vita di una persona legata alla decisione di un giudice, ma tanti, tantissimi soldi. 18,6 milioni di euro, per la precisione. È quanto Marcelo Bielsa, tramite i suoi legali, ha chiesto al Lille, il club che a dicembre lo ha licenziato per giusta causa, dopo un viaggio in Cile non autorizzato.



Bielsa fu prima sospeso e poi mandato via ufficialmente il 15 dicembre: penultimo in classifica, tornò in Sudamerica per far visita a Luis Maria Bonini, un suo vecchio collaboratore malato di cancro che sarebbe morto qualche giorno dopo. La dirigenza, che nonostante i cattivi risultati fino a quel momento aveva tenuto il Loco, ne "approfittò" per esonerarlo.



L'allenatore argentino non ci sta e ha intrapreso le vie legali: la sua richiesta è di 13,6 milioni, cioè la somma degli stipendi mensili che avrebbe dovuto percepire fino alla scadenza naturale del contratto (giugno 2019) più 5 per risarcimento danni.