Lille, Bielsa assente al primo allenamento: ha perso la madre

Quando si è sparsa la notizia della sua assenza al primo allenamento della stagione del Lille, in molti avevano pensato ad un nuovo colpo di testa da vero 'Loco' di Marcelo Bielsa, ma il tecnico argentino aveva un motivo più che valido per non essersi presentato: la morte della madre.

A svelarlo è stato 'RMC', che ha spento così sul nascere il primo caso mediatico scoppiato in Francia con protagonista l'ex allenatore del Marsiglia: Bielsa doveva dirigere la seduta lunedì, ma il grave lutto glielo ha impedito. Il 'Loco' tornerà a Lille in giornata, per poi presentarsi al centro sportivo a partire da mercoledì e dare il via al lavoro sul campo con la sua nuova squadra.